Passada a sequência de 3 semanas seguidas com jogos pela Copa Libertadores, o Cruzeiro agora se concentra no Campeonato Brasileiro.

REAGIR

Com apenas 1 ponto conquistado em 3 partidas no Brasileirão, a Raposa terá pela frente o Botafogo, às 16 horas deste domingo, no Mineirão, precisando da vitória para reagir. Por isto, o técnico Mano Menezes deve escalar força máxima contra o Botafogo.

OBJETIVO

A busca pela rápida recuperação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro se deve principalmente ao fato de que nem o técnico Mano Menezes, nem a diretoria, nem mesmo os jogadores, escondem que a competição é um dos principais objetivos da Raposa na temporada.