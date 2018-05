O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou que os EUA se arrependerão "muito em breve" se romperem acordo nuclear, assinado em 2015 entre Irã e 6 grandes potências, e também reiterou sua negativa de negociar novo pacto.

PLANOS

"Temos planos para cada decisão do Trump. Se os EUA se retirarem do acordo nuclear muito em breve terá um arrependimento histórico", afirmou ontm Rohani.

“FALHAS”

O líder iraniano se referia ao prazo dado pelo presidente dos EUA, de 12 de maio, para uma revisão de "falhas desastrosas" no acordo nuclear de 2015, sob ameaça de impor sanções contra o Irã. Rohani ressaltou que seu país não negociará suas "armas defensivas com ninguém e continuará combatendo o terrorismo em qualquer parte da região".