O governo da Coreia do Norte pediu ao governo dos EUA que pare de dizer que foi a pressão e as sanções internacionais que fizeram a ditadura de Kim Jong-um anunciar a desnuclearização da península coreana.

AMEAÇAS

O pedido foi feito por porta-voz do governo norte-coreano durante entrevista à agência oficial do país. O porta-voz disse também que os norte-americanos deveriam parar de fazer ameaças nucleares contra a Coreia do Norte.

PROVOCAÇÃO

Para o governo norte-coreano, este tipo de declaração é uma provocação do governo Trump. A crítica contra os EUA acontece poucas semanas depois do encontro histórico entre os líderes das Coreias do Norte e do Sul, prometendo paz e a desnuclearização da península coreana.