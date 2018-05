Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 7 de maio de 2018, Dia de Santa Flávia e do Oftalmologista: Folha de São Paulo: “Suíça vê série de depósitos a operador na gestão Serra”; O Estado de São Paulo: “Fraudes afetam fundos de pensão de até 200 cidades”;

O Globo (Rio): “Nova lei tira da Justiça comum mil ações sobre militares”; O Tempo (Belo Horizonte): “Rádio ligada ao presidente da Câmara levou verba ‘carimbada’”; O Liberal (Belém): “PM entregou dinheiro a amigo de Michel Temer”;

Zero Hora (Porto Alegre): “Indústria patina no ritmo pré-crise”; Jornal do Commercio (Recife): “Inscrição para o Enem abre maratona dos feras”.