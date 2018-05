O Atlético está enfrentando uma sequência desgastante de jogos nesta temporada. De 1º de abril até 19 de maio, o time terá completado 14 jogos por 4 competições diferentes (média de um jogo a cada 3,5 dias).]

MATA-MATA

Estão incluídos nesta contagem a decisão de Estadual contra o Cruzeiro; 2 torneios mata-mata que definem o calendário da equipe para o 2º semestre (Copa do Brasil e Sul-Americana); e as rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

SAN LORENZO

Amanhã, o adversário será o San Lorenzo, às 21h45, no Independência, pelo jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O Galo precisa vencer por 2 ou mais gols para evitar a eliminação logo na 1ª fase.

DESGASTE

Mas caberá ao estado físico de cada jogador, determinar quem possui ou não condições de entrar em campo amanhã. Nenhum deles reclamou de desgaste depois do empate de 2 a 2, sábado, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.