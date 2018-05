O Cruzeiro superou a marca de 2 mil pontos na história do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo por 1 a 0, no Mineirão, pela 4ª rodada da edição de 2018.

CORRIDOS

Antes da partida, o tetracampeão nacional contabilizava 1.998 pontos. Com a vitória, passou a totalizar 2.001. Desta soma, 945 pontos foram obtidos na "era dos pontos corridos" (entre 2003 e 2018).

TORNEIOS

Presente em todas as edições realizadas entre 1971 e 2018, o Cruzeiro também disputou o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967), a Taça de Prata (1968, 1969 e 1970) e a Taça Brasil (1960, 1961, 1962, 1966, 1967 e 1968).

UNIFICOU

Em 2010, a CBF unificou estas competições ao Campeonato Brasileiro. São consideradas, portanto, 58 participações da Raposa no Brasileirão.