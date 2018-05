As inscrições para o Enem 2018 começaram às 10 horas da manhã desta segunda-feira e vão até 18 de maio. A previsão é de que, até o fim do prazo, o total chegue a 7,5 milhões de participantes.

INTERNET

Mesmo o candidato que pediu isenção da taxa de inscrição deve se inscrever na Página do Participante, na internet. O pagamento da taxa R$ 82 para os não isentos pode ser feito até dia 23. Para fazer a inscrição, o participante deverá apresentar o número do CPF e do documento de identidade.

SENHA

Também deve criar uma senha que, junto com o número de inscrição, deverão ser anotados em local seguro, já que serão solicitados para o acompanhamento da situação da inscrição do candidato na página do participante. As provas do Enem deste ano serão aplicadas em 2 domingos seguidos: 4 e 11 de novembro.