A delegação do Atlético desembarcou ontem à tarde, em Belo Horizonte, e hoje fez uma preparação-relâmpago para o jogo de amanhã contra o San Lorenzo. A partida está marcada para as 21h45 e será disputada no Independência.

EVITAR

Como perdeu por 1 a 0 em Buenos Aires, o Galo precisa vencer por 2 ou mais gols para evitar a eliminação logo na1ª fase. O Atlético tem que se preocupar ainda com o gol qualificado, pois se levar um do San Lorenzo terá que marcar 3.

SAN LORENZO

O San Lorenzo desembarcou em Belo Horizonte embalado pela vitória sobre o Belgrano, no Campeonato Argentino, o que lhe garantiu vaga antecipada para a fase de grupos na Copa Libertadores de 2019.