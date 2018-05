O Atlético deve ir de time reserva para enfrentar o San Lorenzo, hoje às 21h45, no jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana, no Independência. A opção do técnico Thiago Larghi por um time alternativo se deve ao número excessivo de jogos da temporada.

DIFERENÇA

O Galo perdeu o 1º jogo, na Argentina, por 1 a 0, e precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. Vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

POSSIBILIDADE

Existe a possibilidade de o Atlético começar jogando com: Cleiton, Samuel Xavier, Bremer, Iago Maidana, Lucas Cândido, Yago, Elias, Tomás Andrade, Otero, Erik e Alerrandro. Deste time, apenas Otero é considerado titular.