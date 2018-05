São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 8 de maio de 2018, Dia do Profissional de Marketing e do Artista Plástico: Folha de São Paulo: “Receita com petróleo sobe e ajuda estados e municípios”; O Estado de São Paulo: “Brasil quer punir empresas que subornem no exterior”;

FRAUDE

O Tempo (Belo Horizonte): “Ministério Público apura elo entre fraude na Câmara e R$ 22 milhões da Saúde”; Estado de Minas: “Dias contados aos que têm dois cargos”;

TEMER

O Globo (Rio): “STJ inicia devolução de ações contra governadores”; A Tarde (Salvador): “Barroso concede mais 60 dias para investigar Temer“; Correio do Povo (Porto Alegre): “Presidente diz que não teme ir para prisão como Lula”.