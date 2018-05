O técnico Tite tem 16 nomes definidos na lista final para a disputa da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Sobre as 7 vagas que restam, o treinador tem somente uma semana para fechar a convocação final a ser divulgada segunda-feira, data limite estabelecida pela Fifa.

NEYMAR

Principal jogador da seleção, o atacante Neymar já foi liberado para iniciar a recuperação física após a cirurgia no pé direito realizada em março. Neymar até publicou vídeo nas redes sociais realizando “embaixadinhas”.

FILIPE

Outro reforço provavelmente garantido é o lateral-esquerdo Filipe Luís, que estava com fratura na perna direita, e voltou a jogar pelo Atlético de Madrid no último domingo.