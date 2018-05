O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa anunciou hoje que não disputará a eleição para a Presidência da República.

RAZÕES

Em mensagem publicada em sua página no Twitter, Joaquim Barbosa diz que tomou a decisão por razões pessoais. "Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal", escreveu.

TÍMIDO

Joaquim Barbosa havia se filiado ao PSB na data limite para disputar eleições, em 7 de abril. À época, fez um tímido anúncio em sua conta do Facebook, disponível apenas para amigos.

MISTÉRIO

Desde então, ele e o PSB vinham fazendo mistério sobre as reais pretensões da candidatura. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse ter recebido um telefonema de Barbosa no início da manhã comunicando a decisão.