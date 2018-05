O Cruzeiro tem a defesa menos vazada entre os 20 clubes que estão na elite do futebol brasileiro nesta temporada. A equipe sofreu gols em apenas 7 dos 25 jogos disputados, entre Campeonato Mineiro, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

ESTADUAL

Foram 12 gols - apenas Racing, no 4 a 2, e Atlético, no 3 a 1, balançaram as redes mais de uma vez. A Raposa teve a melhor defesa do Estadual, com 6 gols sofridos em 16 partidas.

BRASILEIRÃO

No Campeonato Brasileiro, também tem a melhor defesa ao lado de Flamengo e Palmeiras, com 2 gols sofridos em 4 rodadas. O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, quando receberá o Sport, às 11 horas da manhã, no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão.