Após o empate com o São Paulo na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético faz, hoje às 21h45, no Independência, jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. Para poupar seus principais jogadores, o Galo entrará em campo com sua equipe reserva.

VENCER

O Galo perdeu o jogo de ida da 1ª fase, por 1 a 0, para o San Lorenzo, na Argentina. Com isto, precisa vencer a equipe argentina hoje, por 2 gols de diferença, se quiser seguir na competição.

BÔNUS

Vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Diferentemente das competições organizadas pela CBF, na Copa Sul-Americana o gol fora de casa continua valendo como critério de desempate. Quem se classificar para a 2ª fase da Sul-Americana receberá um bônus de R$990 mil.