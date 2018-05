Sem compromissos no meio de semana, o Cruzeiro volta a campo apenas no próximo domingo, quando enfrentará o Sport, às 11 horas da manhã, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os treinos também servirão de preparação para o jogo contra o Racing pela Copa Libertadores.

COLOCAÇÃO

No Brasileirão, a Raposa ocupa a 14ª colocação, com 4 pontos em 4 jogos. Na Libertadores, o Cruzeiro é o 2º colocado do Grupo 5, com 8 pontos.

1º LUGAR

O líder da chave é o Racing, que tem 11. Cruzeiro e Rancing vão se enfrentar às 21h30 do dia 22 de maio, no Mineirão, para definir o 1º lugar do grupo.