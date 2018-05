Apesar das declarações dadas segunda-feira a rádio de Porto Alegre de que gostaria de voltar ao Grêmio, o lateral-direito Edilson não será punido pela diretoria do Cruzeiro.

O clube informou que pretende conversar com Edilson para evitar que problemas como estes voltem a se repetir. A polêmica envolvendo o lateral-direito começou segunda-feira.

Edilson concedeu entrevista a rádio gaúcha, onde declarou que gostaria de "voltar o mais rápido possível para o Grêmio". A torcida da Raposa não gostou. O jogador utilizou seu instagram para dizer que a emissora mostrou apenas parte do que ele disse.

O lateral-direito explicou que também falou na entrevista que tem enorme respeito pela torcida do Cruzeiro, que o recebeu bem em Belo Horizonte, e que tenta mostrar isto dentro de campo para ajudar o clube a conseguir os resultados.