Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia 9 de maio de 2018: Folha de São Paulo: “Em crise cambial, Argentina vai ao FMI”; O Estado de São Paulo: “Barbosa desiste de concorrer e eleição fica sem ‘outsider’”;

AÉCIO

O Tempo (Belo Horizonte): “STF envia caso de Aécio para ser julgado em Minas”; O Globo (Rio): “Delator envolve vereador no assassinato de Marielle”;

BARBOSA

Estado de Minas: “O que muda sem Barbosa”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Joaquim Barbosa sai da disputa e mexe com quadro eleitoral”;

GEDDEL

A Tarde (Salvador): “STF aceita denúncia contra Geddel e Lúcio Vieira Lima”; O Liberal (Belém): “Ex-ministro de Temer, mãe e irmão viram réus no Supremo”.