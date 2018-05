O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, disse que foi acertada a decisão do clube de não priorizar a Copa Sul-Americana. Com um time reserva em campo, o Galo empatou sem gols com o San Lorenzo ontem e foi eliminado ainda na 1ª fase da competição.

DESQUALIFICOU

Sette Câmara também desqualificou a Sul-Americana, dando preferencia ao Campeonato Brasileiro. "Sem dúvida nenhuma foi a melhor decisão a ser tomada. É um torneio que paga pior, é o que dá mais trabalho de logística, pago pelo clube...Temos em mira o Brasileiro", destacou o dirigente ao canal Fox Sports.

PARANAENSE

Às 16 horas de domingo, Atlético Mineiro enfrentará o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia 16, o adversário será a Chapecoense, em Santa Catarina, pelas oitavas da Copa do Brasil.