Estudo do Instituto Ilumina mostra que o reajuste da tarifa média residencial de energia elétrica foi 50% maior do que a inflação medida pelo IPCA entre 1995 e 2017. O impacto foi ainda maior para as pequenas indústrias.

ACIMA

Neste caso, o reajuste ficou 130% acima da inflação. “Temos o 5º megawatt/hora (MWh) mais caro do mundo. Por aqui o custo médio é de 267,38 dólares”, diz o diretor do Ilumina, Roberto D’Araújo.

INFLAÇÃO

“A inflação acumulada de 1995 até 2017 foi de 299% enquanto que o megawatt da tarifa residencial subiu 499%. No caso do setor industrial, a alta foi de 823%”, complementa.

MÉXICO

De acordo com a pesquisa feita em 30 países, a tarifa brasileira só é mais barata que a da Alemanha (329,71 dólares por MWh), Bélgica (289,07 dólares), Itália (276,08 dólares) e Espanha (269,08 dólares). O México tem o menor preço – o MWh lá sai por 63,74 dólares.