Após 2 dias de folga, o Cruzeiro retomou hoje suas atividades pensando no compromisso contra o Sport, domingo, às 11 horas da manhã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado no Mineirão.

MACHUCADOS

E não vai ter descanso. Os treinos são em 2 períodos: manhã e tarde. Além da formação da Raposa para este jogo, as atenções se voltam às situações dos jogadores machucados Edílson e David, que seguem sob o cuidado do departamento médico.

PREVISÃO

No caso do lateral Edílson, que sofreu pancada no tornozelo direito na goleada sobre a Universidad de Chile, a previsão é que ele fique mais uma semana de molho. Já o atacante David, com um edema na perna direita, segue sem saber quando estará liberado para voltar a jogar.