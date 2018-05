O Banco Central autorizou a flexibilização do horário dos bancos durante a Copa do Mundo. O primeiro jogo do Brasil acontecerá no dia 17 de junho, contra a Suíça

MUDAR

Hoje, o Banco Central informou que as agências bancárias poderão mudar o horário de funcionamento nos dias de jogos do Brasil. Poderão funcionar por pelo menos 4 horas, quando a regra atual é de 5 horas de atendimento diário initerrupto.

AVISOS

A autorização é para os bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e caixas econômicas. Dois dias antes dos jogos, os bancos vão afixar avisos do horário especial em dias de jogos do Brasil.