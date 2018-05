A Fifa confirmou alterações nas regras do futebol e informou que as mudanças que já começam a valer na Copa do Mundo deste ano. Uma das principais reivindicações foi atendida: o uso do árbitro de vídeo.

IMPEDIMENTO

Sobre a regra do impedimento, a posição irregular do jogador só será marcada no instante exato em que o autor do passe recebe a bola, e não mais no momento do passe, como era até então.

SUBSTITUIÇÕES

A Fifa também decidiu aumentar o número de substituições quando houver prorrogação: sobe 3 para 4. Nas categorias de base, as substituições passam a ser ilimitadas.

MORDIDAS

No caso das mordidas e cusparadas, a recomendação da Fifa é expulsão para o agressor e tiro livre direto para a equipe do atleta que sofrer a falta.