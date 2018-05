O pagamento dos servidores públicos, que já está sendo feito de forma parcelada, vai atrasar no mês de maio. A informação foi dada hoje pelo governo de Minas. A 1ª parcela deveria ser paga em 16 de maio, mas o governo ainda não informou quando os servidores vão receber.

IRREGULARIDADES

De acordo com o governador Fernando Pimentel, o atraso acontece por causa das irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado, cujo relatório mostra que 96 mil servidores têm acumulado cargos de maneira irregular.

CORRIGIR

Por causa disso, o governador diz que terão que ser rodadas novas folhas de pagamento para corrigir as irregularidades, o que seria a causa do atraso.