O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, voltou a falar sobre a possibilidade de efetivação do técnico Thiago Larghi. Mas, de acordo com Sette Câmara, tal definição acontecerá somente após a Copa do Mundo da Rússia.

POSSÍVEL

"É possível que saia da condição de (técnico) interino e seja efetivado, mas farei isso com muita tranquilidade e não será antes da Copa do Mundo", disse o presidente do Galo em entrevista ao canal Espn Brasil.

SEGUE

Sette Câmara voltou a afirmar que o Thiago Larghi segue como interino, função acumulada desde a saída do técnico Oswaldo de Oliveira.