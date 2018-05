O concurso 2.039 da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar as 6 dezenas, no sorteio de hoje, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Excepcionalmente, serão 3 concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana das Mães". Além do sorteio desta quinta-feira, haverá um no sábado e houve outro na terça. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Caso o ganhador decida investir todo os R$ 30 milhões na poupança, o prêmio renderia mais de R$ 105 mil por mês. O valor também seria suficiente para adquirir frota de cerca de 280 carros de luxo.