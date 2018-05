O Ibope Recupom pesquisou o tamanho das torcidas no Brasil. O Flamengo é o time com maior número de torcedores, com 23% do total dos brasileiros que têm um time de coração.

RAPOSA

O Cruzeiro tem a maior torcida dos clubes mineiros, com 4%. O Atlético tem 3%. O estudo ouviu 30 mil pessoas de todos os estados, entre junho e agosto do ano passado.

GALO

A última pesquisa do Ibope, divulgada em 2014, mostrava o Atlético à frente do Cruzeiro em número de torcedores. O Galo tinha 7 milhões e o Cruzeiro, 6,2 milhões.

MAIORES

Confira as maiores torcidas do futebol brasileiro: Flamengo com 23%, Corinthians com 19%, São Paulo com 10%, Palmeiras com 9%, Vasco com 6%, Grêmio, Santos e Cruzeiro, com 4% cada, e Atlético e Internacional, com 3% cada.