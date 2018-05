O prazo para renovação do contrato do Fies do 1º semestre deste ano foi adiado mais uma vez e, agora, será encerrado em 25 de maio. O prazo final para a renovação seria ontem. A nova data foi definida em portaria publicada no Diário Oficial da União.

ADITADOS

Os contratos do Fies precisam ser aditados todo semestre.

VALIDADAS

O pedido é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, depois, as informações devem ser validadas pelos estudantes pela internet no Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil (SisFies).

1 MILHÃO

Neste semestre, cerca de 1,1 milhão de contratos devem ser renovados. No caso das renovações que tenham alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para concluir a renovação.

SIMPLIFICADOS

Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.