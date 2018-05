O Atlético voltou a ser alvo de ação na Fifa. Desta vez, o responsável pela cobrança é o clube chileno, Huachipato, que processa o Galo pela compra de 50% dos direitos econômicos de Otero.

METADE

Um dos maiores destaques do Atlético na atual temporada, Otero chegou ao clube em 2016, emprestado pela equipe chilena. Em abril de 2017, o Galo resolveu contratar o jogador e comprou metade de seus direitos econômicos pelo valor de 800 mil euros (aproximadamente R$ 3,3 milhões).

PARCELOU

O Atlético parcelou o pagamento, dando entrada de 200 mil euros. Os outros 600 mil euros não foram pagos. Com isto, o Huachipato resolveu cobrar o restante do valor na Fifa E solicitou que a federação puna o Galo, proibindo-o de registar novos jogadores.