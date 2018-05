Sem mistérios, o técnico Mano Menezes indicou que escalará o time titular do Cruzeiro para o jogo diante do Sport, domingo, às 11 horas da manhã, no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

REFORÇO

No treino de ontem, Mano Menezes contou com o reforço de Thiago Neves. O camisa 30 sentiu muito desgaste físico na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, e não treinou quarta.

FORMAÇÃO

A tendência é que o Cruzeiro entre em campo com o mesmo time que goleou o Vasco por 4 a 0, pela Libertadores, e bateu o Botafogo em Belo Horizonte. A formação tem: Fábio, Lucas Romero, Dedé, Leo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves, Arrascaeta e Sassá.