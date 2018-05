O comércio de Montes Claros vai funcionar em horário especial neste sábado, véspera do dia das mães. As lojas estarão abertas até às 18 horas. O objetivo é facilitar a ida do consumidor às compras.

DISPOSTOS

Com promessa de promoções, as lojas esperam vendas superiores, ou iguais, às do ano passado. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que os brasileiros estão mais dispostos a comprar os presentes para as mães neste ano.

VALOR

O valor médio dos gastos em 2018 está em R$ 108 – aumento real de 11%, em comparação com o ano passado, quando a média foi de R$ 98. A melhora foi percebida em todas as faixas de renda, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O dia das mães é a 2ª data em que o comércio fatura mais, só perdendo para o Natal.