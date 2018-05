A emissora holandesa “Zoomin TV” divulgou que Tite, treinador da seleção brasileira, é o 2º técnico mais bem pago da Copa do Mundo da Rússia. Com salário anual de 3,02 milhões de libras (cerca de R$ 14,5 milhões), Tite aparece empatado com o francês Didier Deschamps.

ALEMÃO

O técnico alemão Joachim Löw ocupa a 1ª colocação, com salário de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). O 4º colocado é o técnico da Espanha Julen Lopetegui: 2,9 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões).

ARGENTINO

O técnico da Argentina, Jorge Sampaoli ocupa a 9ª colocação: 1,77 milhão de euros (cerca de R$ 7,54 milhões). A Copa do Mundo da Rússia terá a participação de 32 seleções e acontecerá entre 14 de junho e 15 de julho.