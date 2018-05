O sorteio do concurso 2.040 da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 50 milhões para quem acertar as 6 dezenas hoje. O sorteio ocorrerá às 20 horas.

MÃES

O sorteio extra faz parte do especial "Mega-Sena das Mães" e alterou o calendário dos demais sorteios desta semana: o concurso 2.038 foi realizado na terça-feira e o 2.039 quinta.

JATINHOS

As apostas podem ser feitas até as 19 horas. Com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 3 jatinhos particulares. Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente R$ 185 mil em rendimentos.