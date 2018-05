O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, divulgou comunicado no Twitter dizendo que o país se prepara para a produção em escala industrial de combustível nuclear.

REAÇÃO

Trata-se de uma reação do governo iraniano à decisão do presidente Donald Trump de abandonar o acordo nuclear de 2015 e voltar a impor sanções americanas contra empresas estrangeiras que fazem negócios com o Irã.

ENRIQUECIMENTO

"O presidente da Organização de Energia Atômica do Irã foi encarregado de tomar todas as medidas necessárias na preparação para que o Irã busque o enriquecimento em escala industrial, sem quaisquer restrições, usando os resultados da mais recente pesquisa e desenvolvimento dos bravos cientistas nucleares iranianos", disse o comunicado.

NEGÓCIOS

A Alemanha e a França informaram que buscarão proteger as empresas europeias das sanções impostas pelos EUA, que proibiram empresas que fazem negócios no Irã de usar o sistema financeiro dos EUA. Já Rússia, Alemanha e Turquia estão tentando salvar o acordo nuclear com o Irã.