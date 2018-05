Na previsão de hoje, a meteorologia já não vê mais chance de chover 6mm em M. Claros nos dias 20 e 21, como anunciou nos últimos 2 dias.

MÃES

A previsão para hoje, véspera do Dia das Mães, em M. Claros, é de “sol o dia todo sem nuvens no céu; noite de tempo aberto ainda sem nuvens”. Para amanhã, a previsão é de “sol com algumas nuvens”. No momento, faz sol e o céu segue claro em M. Claros.

MÍNIMA

A temperatura mínima prevista pela meteorologia para hoje era de 15 graus e ficou em 16, entre 3 e 6 horas da manhã, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

MÁXIMA

A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus e, neste momento, é de 23 graus, no Alto dos Morrinhos. Os ventos deverão soprar hoje da direção Leste, a 8 km por hora.