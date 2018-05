Lista com nomeação de 1.548 profissionais que vão atuar na rede estadual de ensino foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais neste sábado. Ao todo, são 1.476 professores regentes de aula e 72 professores regentes de turma.

CONTEMPLAM

As nomeações contemplam 522 municípios e são referentes ao Edital 04/2014 da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Educação. Com esta nova lista, o governo de Minas diz que já são 54.068 nomeações desde o início de 2015.

EXAME

O nomeado deve passar por exame médico pré-admissional nas datas e horários que serão publicados no site da Secretaria de Planejamento. Após a perícia, os aprovados têm 30 dias para tomar posse.