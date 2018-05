São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 12 de maio de 2018, véspera do Dia das Mães e Dia do Enfermeiro, de Santo Aquileu e São Nereu: Folha de São Paulo: “Gilmar manda soltar Paulo Preto, assessor de tucanos”; O Estado de São Paulo: “Funcionários da Petrobras terão de abrir Imposto de Renda à empresa”;

DESIGUALDADE

Estado de Minas: “Aumenta desigualdade entre brancos e negros”; O Tempo (Belo Horizonte): “Justiça suspende aumento de tarifa do metrô de BH”;

DELAÇÃO

O Globo (Rio): “Suspeito da morte de Marielle negocia delação”; O Liberal (Belém): “Novo depoimento cita entrega de dinheiro a amigo de Temer”; A Tarde (Salvador): “Condomínios têm que aderir ao e-social até junho”.