Com a decisão do técnico interino Thiago Larghi de fechar os treinos de quinta-feira e de sexta, a equipe titular do Galo que entrará em campo contra o Atlético Paranaense, neste domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, é um mistério.

CAZARES

É grande a possibilidade de Cazares começar jogando no lugar de Otero. Esta dúvida e outras possíveis mudanças serão escondidas até minutos antes do jogo pelo Brasileirão, marcado para as 16 horas.

DESPISTA

“Independentemente de quem jogue, a gente vai entrar em campo bem preparado para fazer uma grande partida”, despista Thiago Larghi. O certo é que o Galo vai buscar mais uma vitória na Série A e tentar figurar entre os 4 primeiros colocados na tabela de classificação.