Após conquistar sua 1ª vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro quer manter o embalo frente ao Sport. O jogo será disputado às 11 horas da manhã deste domingo, no Mineirão.

Na 14ª posição do Brasileirão, com 4 pontos, o Raposa tenta emplacar a 2ª vitória consecutiva para se aproximar dos líderes da competição.

Em início de campeonato, o time de Mano Menezes está a apenas 3 pontos do 3º colocado Corinthians. O Vasco, 4º colocado com um jogo a menos, também tem 7. Para cumprir o objetivo e derrotar o Sport, o Cruzeiro espera contar novamente com a força de seu torcedor no Mineirão.