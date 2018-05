Os Correios publicaram edital de processo seletivo para preenchimento de 4.983 vagas no programa jovem aprendiz em todas as regiões do país. As vagas são reservadas para estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, com idade entre 14 e 22 anos.

BOLSA

Os interessados devem se inscrever até 29 de maio no site dos Correios. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 448,46, além de benefícios de vale-transporte e vale-refeição. A jornada de atividades é de 4 horas diárias, somando 20 horas semanais.

VALIDADE

A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada por mais um. Os aprendizes serão convocados conforme a necessidade de cada unidade dos Correios, dentro deste período.