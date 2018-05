A diretoria do Atlético promete que o time terá força máxima e muita pressão, a partir de agora, até a parada para a Copa do Mundo. A pretensão da diretoria é de que a equipe atinja as 3 primeiras posições nesta 1ª parte do Brasileirão.

XARÁ

Serão 8 jogos pela Série A e o duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil diante da Chapecoense. O próximo jogo será diante do xará Atlético Paranaense, às 16 horas deste domingo, em Curitiba, pelo Brasileirão.

CHAPECOENSE

O jogo contra a Chapecoense está marcado para as 21h45 de quarta-feira, em Chapecó, Santa Catarina. Na Copa do Brasil, o Galo precisa vencer para se classificar no tempo normal de jogo. A partida vale vaga nas quartas de final da competição.