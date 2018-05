A divulgação da lista definitiva com 23 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia será realizada segunda-feira, às 14h, na sede da CBF.

AMISTOSOS

Após a convocação, a seleção fará 2 amistosos preparatórios, contra Croácia (dia 3 de junho, em Londres), e Áustria (10 de junho, em Viena). A estreia do Brasil na busca pelo hexa mundial está marcada para 17 de junho, diante da Suíça, em Rostov.

GARANTIDOS

O técnico Tite diz que estão garantidos na Copa os seguintes atletas: Alisson e Ederson (goleiros), Marquinhos, Miranda e Thiago Silva (zagueiros), Marcelo (lateral), Casemiro, Paulinho e Fernandinho (volantes), Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian (meias), Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino (atacantes). Faltam anunciar 8 nomes.