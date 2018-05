Os 2 principais times de futebol de Minas entrarão na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando mais que os 3 pontos. Primeiro a entrar em campo, o Cruzeiro vai tentar passar para a parte de cima da classificação, vencendo o Sport.

APROXIMAÇÃO

O objetivo é buscar uma aproximação com o G-6, grupo que garante vaga na Copa Libertadores de 2019. O jogo da Raposa contra o Sport será disputado às 11 horas da manhã deste domingo, no Mineirão.

DENTRO

Já o Atlético Mineiro quer mais uma vitória para se manter dentro do G-6. Se conseguir, serão os primeiros 3 pontos conquistados pelo Galo fora de casa neste Brasileirão.

DIFÍCIL

O time de Thiago Larghi pode até mesmo alcançar a liderança, embora seja difícil, pois teria de ultrapassar 5 concorrentes, que são Grêmio, Vasco, Corinthians, Palmeiras e Flamengo.