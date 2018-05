O técnico Tite convocará hoje, às 14h, a seleção brasileira para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho na Rússia. Os 23 escolhidos para vestir a camisa da seleção terão a missão de apagar o vexame do Mundial do Brasil, há 4 anos, e buscar o hexa.

AUSÊNCIA

A grande ausência ficará por conta do lateral-direito Daniel Alves, que machucou o joelho. Segundo determina a Fifa, Tite precisa formar uma lista que tenha entre 30 e 35 nomes, contudo, apenas os 23 que realmente viajarão para a Rússia terão seus nomes divulgados.

SUPLENTES

Os suplentes servem para que o técnico possa recorrer caso deseje fazer alguma alteração até 24 horas antes da estreia – por um ato de indisciplina, por exemplo. Se um jogador se machucar, por sua vez, Tite pode trocá-lo por outro que não esteja nesta lista de suplentes.