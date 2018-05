No final da vitória do Cruzeiro sobre o Sport por 2 a 0, no Mineirão, o zagueiro Dedé, um dos grandes destaques do jogo, acabou levando cartão amarelo e está fora do clássico de sábado, contra o Galo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

PENDURADO

Dedé retardou a cobrança do tiro de meta e o árbitro não perdoou. Foi o 3º amarelo do zagueiro, que era o único pendurado do Cruzeiro.

PARANAENSE

Existe até mesmo a expectativa de Mano poupar boa parte do time contra o rival. É que, entre este jogo, há o duelo de quarta-feira com o Atlético Paranaense, em Curitiba, pelas oitavas da Copa do Brasil.

RACING

Depois deste confronto, o compromisso será contra o Racing, dia 22, no Mineirão, que vale a liderança do grupo 5 da Libertadores.