Até o dia 28 de maio, a previsão do tempo para M. Claros não vê temperatura mínima, noturna, menor do que 17 graus.

QUARENTA

A 40 dias do começo oficial do Inverno, a temperatura máxima deverá ser de 30 graus, hoje. A mínima prevista é de 17 graus, índice registrado entre 2 e 6 horas da manhã nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos. No momento, faz sol e a temperatura é de 26 graus em M. Claros.

DEZ

Para hoje, a previsão continua: “sol com algumas nuvens”. Os ventos deverão soprar da direção Leste/Sudeste a até 10 km por hora.

UMIDADE

A umidade do ar em M. Claros hoje estará entre 90 e 40%. Este último índice é considerado impróprio, pois a umidade desejável é de até 60%