Delegado da Polícia Federal foi baleado dentro da própria casa no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Pelo menos 2 homens foram detidos. Um deles foi atingido na perna durante a troca de tiros.

INDULTO

O delegado Mauro Sérgio Abdo foi atingido na barriga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Um dos suspeitos do crime havia recebido indulto pelo Dia das Mães sexta-feira.

INVADIU

A PM informou que a dupla invadiu a casa do delegado, mas foi surpreendida pelo policial, que atirou. Os assaltantes revidaram e houve troca de tiros. Um deles e o delegado foram atingidos. Os assaltantes chegaram a fugir, mas foram detidos com a ajuda de helicóptero.