A vitória fora de casa, diante do Atlético Paranaense, serviu para o técnico Thiago Larghi justificar a desclassificação do Galo da Copa Sul-Americana, para o San Lorenzo, quando usou os reservas.

DESCANSADO

De acordo com o técnico, o fato de ter um grupo mais descansado, diferentemente do Atlético Paranaense, fez a diferença no 2º tempo, quando saíram os 2 gols da vitória do Galo.

PLANEJAMENTO

“Sofremos algumas críticas por poupar jogadores na Sul-Americana, mas fez parte do planejamento para chegar aqui mais inteiro fisicamente e ter intensidade até o final da partida”, observou Thiago Larghi.

BREMER

Para o treinador, o resultado contra o San Lorenzo não pode ser desprezado, mesmo com a eliminação da competição. Larghi elogiou o zagueiro Bremer, que entrou no lugar de Leonardo Silva como opção estratégica, devido ao jogo rápido do Atlético Paranaense.