O cineasta, produtor e distribuidor Roberto Farias morreu hoje, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. A Central Globo de Comunicação informou que Roberto Farias estava internado no hospital Copa Star, em Copacabana, onde fazia tratamento contra câncer.

FILMES

O cineasta tem no currículo mais de 25 filmes como produtor e diretor. Entre eles, "O assalto ao trem pagador", "Toda nudez será castigada", "Aventuras com Tio Maneco", "Maneco, o super-tio" e "Não quero falar sobre isso agora".

ACADEMIA

Nascido em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, Roberto Farias é irmão do ator Reginaldo Faria. O cineasta foi diretor-presidente da Academia Brasileira de Cinema e diretor geral da Embrafilme entre 1974 e 1978.