O Cruzeiro não terá direito a espaço reservado para a torcida no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense.

PILOTO

Por determinação do Ministério Público do Paraná, Curitiba vai testar o esquema de torcida única em todas as partidas na cidade. Marcado para as 21h45 de quarta, o jogo entre o Furacão e a Raposa será o piloto.

CAMISA

Torcedores mineiros que quiserem assistir ao jogo na Arena da Baixada não poderão usar a camisa do time e terão que comprar ingressos numerados, no meio da torcida rival.

VIOLÊNCIA

A proposta é combater a violência durante os jogos, como já é feito em outros estados, e reduzir o custo com segurança. A torcida do Atlético Paranaense não terá escolta para ir ao estádio. A CBF ainda não se manifestou sobre o assunto.