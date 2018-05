Os jogadores do Atlético estão de folga nesta segunda-feira. A comissão técnica decidiu pela folga, para evitar o desgaste físico após a boa atuação no jogo contra o Atlético Paranaense, vencido por 2 a 1. Amanhã, a equipe volta aos trabalhos.

CHAPECOENSE

A intenção é ter a maior força possível no jogo contra a Chapecoense, quarta-feira, às 19h30, em Chapecó, Santa Catarina. Este jogo vale a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

PÊNALTIS

O jogo de ida, no Independência, terminou empatado sem gols. Portanto, quem vencer quarta avança na Copa do Brasil. Novo empate, por qualquer placar, leva a disputa da vaga para os pênaltis.